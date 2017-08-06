Sıcaklarda atlar 'çok koşturulmamalı ve dinlendirmeli' uyarısı

Antalya'da faytona koşulan bir atın aşırı sıcak ve susuzluktan ölmesinin yankıları sürüyor. Kimi hayvanseverler, faytonların kaldırılmasını isterken, kimileri de kaldırılmaması ve önlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. En çok tartışılan konuların başında ise atların bakımı ve ne kadar sürede dinlendirilmesi gerektiği geliyor.

Atlar sıcakta ne kadar dinlendirilmeli, neler yapılmalı?



Yerli ve yabancı turistler, sürekli İzmir'de de gezinti için faytonları tercih ederken, İzmir Roman Hakları Merkezi Başkanı Gökmen Dunar atların sıcaklardaki bakımına dikkat çekti. Gündem olan olay sonrası üzüldüğünü anlatan Dunar, atların 4-5 saatten fazla koşturulmaması ve sürekli dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Hayvanların temizliği ve bakımına da değinen Dunar, "Atların dinlenme ve istirahat saatleri var. Koşulacağı zaman 4-5 saat arasında koşturulması gerekiyor. Diyelim ki bu hayvanlar bir tur attı. Bir turdan sonra 10-15 dakika boyunca güneş görmeyen gölge bir yerde dinlenmesi gerekiyor" dedi.

"Yemi, uykusu, temizliği çok önemli"



Dunar, Antalya'da ölen atın ölme sebebine değinerek tahminlerine göre ölen ata kuru ekmek yedirdiklerini ve o şekilde saatlerce koşturulduğu için ölebileceğini savundu. Dunar, "İstirahattan çıktıktan sonra ayaklarının yıkanması gerekiyor. Temizlenmesi lazım, ki tüylerinde pireler vardır. Bu pireler onlara rahatsızlık verir. Aynı zamanda yemleri de önemli. Yemin içinde saman, kepek bunların verilmesi gerekiyor. Diyelim ki 10 dakika koşuyorsa, 20 dakika dinlenmesi ve güneş görmemesi gerekiyor. Yemi, uykusu, temizliği çok önemli. Aşırı sıcaklarda bu atları güneşten korumak gerekiyor. Atlara belirli saatlerde su vermek lazım, ayaklarını yıkamak, göğüs kafesinde tutun kalça kısımlarını ıslatmak lazım. Bu şekilde atlar serinler ve böyle serin tutmak gerekiyor" şeklinde konuştu.



Yaşanan olay sonrasında denetim çağrısı yapan Gökmen Dunar, şöyle konuştu:

"Aşılarının yapıldığına dair belediyenin, il sağlık müdürlüğünün denetim yapması lazım. Nasıl koşuyorlar, yattıkları yerle bunlara bakılması gerekiyor. Bu anlamda hayvan haklarına da iş düşüyor. Antalya’daki hayvan hakları derneğinin faaliyete görmesi lazım. Oradaki atların ne şekilde koşturulduğunu takip etmesi lazım."

Olay nasıl gündeme geldi?



Antalya'ya turistlere kent turu yaptırmak için faytonlara koşulan atlardan biri, iddiaya göre tur sırasında aşırı sıcak ve susuzluktan çatlayarak öldü. Faytoncu ise ölen atın koşum takımlarını çıkarıp başka bir faytonla olay yerinden kaçmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de, kent merkezinde faytona koşulan atın aşırı sıcak ve susuzluktan çatlayarak ölmesine neden olan sahibi A.Ç.'nin çalışma iznini süresiz iptal etmişti. A.Ç. hakkında Hayvan Hakları İhlali sebebi ile bin 92 TL ve Zabıta Tembihnamesine göre ise 227 TL para cezası uygulanmıştı.

Mihrap Düzöz - Halil Karahan