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Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde| 10 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde| 10 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

10 Ağustos 2017 08:56

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimler ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu ve açık 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44 

Etiketler: hava durumu, Meteoroloji


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Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

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