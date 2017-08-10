Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde| 10 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimler ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Az bulutlu ve açık 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30
Erzurum: Az bulutlu ve açık 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44