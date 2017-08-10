Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde| 10 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimler ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu ve açık 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44