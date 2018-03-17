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Sıcaklıklar artacak| 17 Mart Cumartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar artacak| 17 Mart Cumartesi yurtta hava durumu

17 Mart 2018 08:41

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin genellikle parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18 

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20 

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26 

İzmir: Az bulutlu ve açık 24 

Adana: Az bulutlu ve açık 22 

Antalya: Az bulutlu ve açık 21 

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21 

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15 

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 7 

 

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19  

Etiketler: hava durumu, İstanbul

 

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    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

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