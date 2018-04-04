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Sıcaklıklar artacak| 4 Nisan Çarşamba yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak.

Sıcaklıklar artacak| 4 Nisan Çarşamba yurtta hava durumu

04 Nisan 2018 09:00

Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kuzey kıyılarda doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Az bulutlu ve açık 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19  

Etiketler: hava durumu

 

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  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

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