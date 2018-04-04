Sıcaklıklar artacak| 4 Nisan Çarşamba yurtta hava durumu

Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kuzey kıyılarda doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Az bulutlu ve açık 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19