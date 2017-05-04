Sıcaklıklar artıyor| 4 Mayıs 2017 yurtta hava durumu

Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

5 günlük hava durumu için tıklayınız...

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 24

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu 25

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20