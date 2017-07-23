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Sıcaklıklar azalacak| 23 Temmuz 2017 yurtta hava durumu

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, yağışla birlikte kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak.

Sıcaklıklar azalacak| 23 Temmuz 2017 yurtta hava durumu

23 Temmuz 2017 09:47

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yağışla birlikte kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İl il 5 günlük hava durumu için tıklayınız...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 33

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 

Etiketler: hava durumu


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