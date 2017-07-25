Sıcaktan bunalan Bursalılar yemeklerini derenin içinde yiyor

Bursa'da hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar da serinlemek için çözümler aramaya başladı. Merkez Kestel ilçesinde bulunan Saitabat Şelalesi’ndeki işletmeler de derenin içine masa ve sandalye koyarak müşterilerine daha ferah ve keyifli bir ortam hazırladı.



Serinlemek için mesai bitiminde ya da hafta sonları aileleriyle beraber çay bahçelerini dolduran vatandaşlar bu sistemden oldukça memnun. Yabancı turistlerin de dikkatini çeken dere içerisindeki masaların büyük ilgi gördüğünü ifade eden işletmede çalışan Enver Görgün, sıcaktan bunalan vatandaşlara serin bir ortamda yemek yedirmek istediklerini, hafta sonu yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kavurucu sıcakların Bursa'da perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.