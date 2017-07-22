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Sıcaktan bunalan gençler derede serinliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Orşe Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Sıcaktan bunalan gençler derede serinliyor

22 Temmuz 2017 13:50

Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceyi bulduğu ilçede, şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki Kadıköy köyündeki Orşe Deresi'nin kenarına gelen vatandaşlar, derenin soğuk suyunda serinlemeye çalışıyor. Suda çeşitli oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçiren gençler ve çocuklar, ilçede yüzme havuzu olmadığı için derelerde yüzdüklerini söylediler.

Gençlerden Cumhur Öz, serinlemek için suda keyifli anlar yaşadıklarını belirterek, "Eğlenceli geçiyor. Büyüklerimiz de geliyor. Haftada 2-3 defa geliyoruz. Sık sık geldiğimiz de oluyor. Gelip burada piknik de yapabiliyoruz. İnsanı korkutacak bir derinliği de yok. Gayet rahat yüzebiliyoruz. Burada deniz olmasa da Yüksekova dereleri Antalya sahillerini aratmıyor. İlçemizde sürekli gidebileceğimiz yüzme havuzları olsa daha iyi olur. Bu kadar mesafe kat etmek zorunda kalmayız" dedi. 

Erkan Çapraz


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