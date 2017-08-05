Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti

Kentte 30 derece olarak ölçülen, ancak yüzde 60'e ulaşan nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık nedeniyle hafta sonunda vatandaşlar sahilleri doldurdu. Kent merkezinde Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı’ndaki yoğunluk Akdeniz sahillerini aratmadı. Kentin tek mavi bayraklı ve 200 metre uzunluğundaki plaja gün içinde yaklaşık 3 bin kişi geldi. Ziyaretçilerin kimi kumlara uzanıp güneşlenirken, kimi de denize girerek serinledi.

Vatandaşlar plaja gelerek hafta sonunun tadını denize girerek çıkardılar.

Barış Doğan