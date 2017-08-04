Diğer
Kategoriler

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Surların gölgesinde serinliyor

Diyarbakır’da sıcaktan bunalan vatandaşlar tarihi surların gölgesine akın etti. Aileler çocuklarıyla birlikte yeşil alanda oturmayı tercih ederken kimi vatandaşların ağaç gölgelerinde uzanması ilginç görüntüler oluşturdu.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Surların gölgesinde serinliyor

04 Ağustos 2017 18:02

Diyarbakır sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte bunaltıcı bir hal alan havadan kaçan vatandaşlar surların gölgesine sığındı. Sokakta yürümenin dahi zor olduğu havalarda evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sur diplerinde bulunan gölgelik ve ağaçlık alanda aldı.

Aileler çocuklarıyla birlikte ağaç gölgelerinde güneşin batmasını beklerken, yaşlı bireyler ise evden getirdikleri yastıklarla ağaç diplerinde uzanmayı tercih etti. Yeşilliklerde uzanan vatandaşlardan dolayı ilginç görüntüler oluştu. Aileler evde klima önünde oturmaktan sıkıldıklarını ve bir rahat nefes almak için sur diplerine gelmeyi tercih ettiklerini bunun çocuklara da iyi geldiğini ifade etti. 

Etiketler: diyarbakır, serinleme


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!