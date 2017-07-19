Sıcaktan bunalınca kendi klimasını kendi yaptı

Anamur'da Tuncay Çökelek, hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasından dolayı kendi klimasını kendisi yaptı. 1 adet vantilatörü çöp kovasının kapağına sabitleyen Çökelek, kabın içerisine attığı buzlarla el yapımı klima yaptı. Yaptığı klimayla ilgili açıklamalarda bulunan Çökelek, aşırı sıcakların kendisini farklı arayışa sevk ettiğini söyledi. Evde bir adet vantilatör soğutucu olduğunu dile getiren Çökelek, “Vantilatörü çalıştırmama rağmen serinleyemiyordum. Çünkü vantilatör, odadaki sıcak havayı üflüyordu. İlk olarak vantilatörü çöp kovasının kapağına sabitledim. Daha sonra da kova kabında 3 adet delik açtım. Kovanın içine buz koydum. Şimdi oturduğum odayı tam anlamıyla soğutuyor. Bu sayede bunaltıcı yaz sıcaklarından etkilenmeden rahatlayacağım” diye konuştu.



Klima fiyatlarının 2 bin liranın üzerinde olduğunu belirten Çökelek, çöp kovasından yaptığı klimanın 15 liraya mal olduğunu ifade ederek, “Elimde zaten bir adet vantilatör vardı. 15 liraya çöp kovası aldım ve az para harcayarak klima sahibi oldum. Oysa bir klima almaya kalksam 2 bin liranın üzerinde para vermem gerekirdi” şeklinde konuştu.

Özcan Günger