Sicil affı tasarısı TBMM'de yapılan oylama sonucu kabul edildi. Sicil affı yasa tasarısı Meclis'ten geçer gemez 12.5 milyon vatandaş sicil affının ne zaman yürürlüğe gireceğini sorgulatmaya başladı. Bankalara kredi borcu, kredi kartı borcu bulunan ve bu borçları çeşitli nedenlerden dolayı ödeyemeyerek bankaların kara listesinde yer alan vatandaşlara sicil affı tasarısı gün ışığı oldu. Borçlu vatandaşlar kendilerini bankaların kara listesinden kurtaracak sicil affının Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihi merakla bekliyor. Sicil affının ne zaman yürürlüğe gireceğine dair soru internette milyonlarca kez aratıldı.

Sicil affı toplam 12,5 milyon borçlu vatandaşa umut oldu. Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan sicil affı yasa tasarısının detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. Vatandaşlar sicil affından kimin yararlanacağını, uygulamanın nasıl işleyeceğini merak ediyor.

12.5 milyon kişiye 'beyaz sayfa' açma fırsatı sunan yasa değişikliği TBMM'de kabul edildi. Kredi kartı borcunu 6 ay içinde kapatanlar kara listeden çıkartılacak.

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun en önemli maddelerinde biri sicil affı. Esnaf, sanayici vevatandaşın yer aldığı yaklaşık 12.5 milyonu ilgilendiren düzenleme kredi kartı , kredi, çek, senet borçlarını 6 ay içinde ödeyenler veya borcunu yapılandıranlar bankaların 'kara listesinden' silinecek.

İŞTE SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ

Kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar silinecek.

1.5 MİLYON ESNAF YARARLANACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlemeyle işletme sahiplerinin beyaz bir sayfa açarak, yeni kredi imkanı bulacaklarını, bu ivmeyle yeni iş yeri açabileceklerini söylemişti. Tüfenkci, "Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz" demişti.

SİCİL AFFI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

TBMM'de kabul edilen sicil affı tasarısı Cumhurbaşkanı Erdoğanın onaylamasından sonra Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Sicil affı tasarısının önümüzdeki günlerde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyo.