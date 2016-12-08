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Şiddet gören kadına AK Parti sahip çıktı

İzmir’in Dikili ilçesinde şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen kadını, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Akbulut ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Şiddet gören kadına AK Parti sahip çıktı

08 Aralık 2016 22:46

Şiddet gördüğü eşi Hüsnü G.'den (48) boşanmak isteyen Canan G. (45), ailesinin evindeyken eşi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğramıştı. Sol kolundan yaralanan kadın, Aliağa'daki ablasının yanına sığındı. Cezaevindeki eşinin tahliye olduğunda kendisini öldürmesinden korkan Canan G., ablasının evinde kendisini ziyaret eden AK Parti heyetinden bu konuda yardım istedi.

Kadına yönelik şiddetin son derece çirkin bir durum olduğunu ve bu çirkin durumu kınadıklarını belirten Ak Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Akbulut, Canan G.'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, parti yönetimi olarak ihtiyaç duyduğu her konuda kendisine yardımcı olacaklarını ifade etti. İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Çağlar Akıncı ise, Canan G.'ye şiddet gördüğü eşi Hüsnü G.'den boşanması konusunda yardımcı olacağı yönünde söz verdi. 

Nimet Ergün

Etiketler: ak parti, İzmir, şiddet gören kadın


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