Tokat Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Selma Karabulut Türker, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile değerlendirmelerde bulundu. Türker, kadına yönelik şiddet konusunun Türkiye’de 1980’lerde gündeme gelmeye başlamış olduğunu kaydetti. Toplumun bu konuda duyarlılığının geliştirilmesi için konferanslar, paneller düzenlenmiş ve yapılan bu tür çalışmalar sonucunda kadına yönelik şiddet görünür kılınmış olduğunu ifade eden Türker, “Uluslararası hukukun bütün çabalarına rağmen, hem dünyada hem ülkemizde kadına yönelik şiddet hareketleri çığ gibi büyümeye devam etmektedir. Kadınlara yönelik şiddet, kadınların kızların insan hakları ihlalidir. Dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi ülkemizde de binlerce kadının insan hakları her gün ihlal edilmektedir. Kadınlar dövülmekte, tecavüze uğramakta ve hatta bazı durumlarda öldürülmekte ya da intihara zorlanmaktadır. Kadına yönelik şiddet olaylarına işyerinde, sokakta, aile içinde, savaşta rastlanmaktadır. Ama ne yazık ki kadınlar, en korunduğu yer olarak düşünülen ‘aile içinde’ daha yaygın bir şekilde şiddete uğramaktadırlar” dedi.

Şiddet mağdurlarının yüzde 77’si kadın

2012 yılında Aile İçi Şiddet Suçları Bürosu’na intikal eden şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu şiddet mağdurlarının yüzde 77’sinin kadın, yüzde 18’inin erkek yüzde 5’inin ise çocuk olduğu tespit edilmiş olduğunun altını çizen Türker, “İstatistiklerden anlaşılan çocuk ve kadınların yüzde 82 gibi yüksek bir oranla yakınları olan diğer aile bireylerinden şiddet görmektedir. Aile içinde kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik şiddet arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bir evde kadına yönelik olarak aile içi şiddet varsa yüksek ihtimalle o evde çocuklarda şiddet görmektedir. Toplumun her konuda bilinçlenmesini istiyorsak önce kızlarımızı ve kadınlarımızı bilinçli bir birey haline getirmeliyiz. Zira çocuğun ilk eğitimi anne kucağında başlar” diye konuştu.

Evliliğin ilk 10 yılında şiddet uygulama yüzde 52

Türker, evliliğin ilk 10 yılında şiddet uygulama oranın yüzde 52 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini, onuncu yıldan sonra ise fiziksel şiddet oranında düşme görüldüğü gözlemlenmekte olduğunu kaydetti.

Tokat'ta aile mahkemesinde davaların yüzde 80’ni boşanma davası

Türker şu bilgileri verdi: “Yine Tokat Aile Mahkemesi’ne değişik iş başlığı altında yapılan başvuruların sayısı 2013 yılında 381, 2014 yılında 343 başvuru yapılmış olup bu başvuruların yüzde 90’ından fazlası 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir taleplerine ilişkindir. 5-6 yıl öncesine kadar bu sayılar çok daha düşüktür. Özellikle adli yardım taleplerinde kişilerin dava masraflarının da devlet tarafından karşılanması nedeni ile ve 4320 sayılı Yasa’daki eksikliklerin 6284 sayılı yasa ile kaldırılmasıyla harç alınmaması gibi konular nedenleri ile başvurular artmıştır. Tokat Baro Başkanlığı’na yapılan adli yardım taleplerine baktığımızda; 2010 yılında 165, 2011 yılında 212, 2012 yılında 262, 2013 yılında 331, 2014 yılında 368, 2015 yılında 390 başvuru kabul edilmiş olup bu taleplerin yüzde 80’inden fazlası boşanma davası içindir. Daha öncesinde boşanma davası açmak için adli makamlara başvuran özellikle ekonomik gücü olmadığı için dava açmaktan vazgeçen kadınlar adli yardım talepleriyle artık dava masrafları da devlet tarafından karşılandığı için daha rahat boşanma davası açabilmektedirler. Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için önlemlerin hukuk alanıyla sınırlı kalması yasal düzenlemelerin yapılması tabii ki yeterli değildir. Kanunlar konusunda bilgilendirme toplantıları yapmada Barolara, bu bilgilerin yaygınlaştırılmasında görsel ve yazılı medyaya, kanunun uygulanmasında adli tıptan, sosyal hizmetlere, polis teşkilatından yargı mekanizmasına kadar herkese görev düşmektedir. Tokat Barosu olarak kadına yönelik şiddet, taciz ve her türlü ayrımcılığı kınıyoruz. Kadının emeğine, bedenine ve kimliğine gereken saygının verildiği bir ülke ve dünya diliyoruz.”

Nurhan İçmez



