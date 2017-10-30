Diğer
Kategoriler

Şiddet mağduru kadının müracaatı polisi harekete geçirdi

Gaziantep’te şiddet mağduru F.C isimli kadının polise müracaatı sonucu polis ekipleri bir eve yaptığı baskında, pompalı tüfekler, fişekler, döner bıçağı, elektro şok cihazı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şiddet mağduru kadının müracaatı polisi harekete geçirdi

30 Ekim 2017 10:47

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği, Şahinbey İlçesine bağlı Vatan mahallesinde meydana gelen şiddet olayının mağduru F.C. isimli şahıs, şiddet gördüğünü söyleyerek polise müracaat etti. Ekipler müracaat doğrultusunda belirlediği bir adrese baskın gerçekleştirdi. Operasyonda ekipler 2 adet pompalı tüfek, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 56 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca parçaları, 1 adet döner bıçağı, 3 adet bıçak, 1 adet el feneri şeklinde elektro şok cihazı, 25.6 gram eroin maddesi, 8.3 gram metamfetamin (ateş buz) maddesi ele geçirildi.
Olay ilgili yasal işlemler devam ettiği belirtildi.

Etiketler: Gaziantep, şiddet mağduru

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç