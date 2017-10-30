Şiddet mağduru kadının müracaatı polisi harekete geçirdi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği, Şahinbey İlçesine bağlı Vatan mahallesinde meydana gelen şiddet olayının mağduru F.C. isimli şahıs, şiddet gördüğünü söyleyerek polise müracaat etti. Ekipler müracaat doğrultusunda belirlediği bir adrese baskın gerçekleştirdi. Operasyonda ekipler 2 adet pompalı tüfek, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 56 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca parçaları, 1 adet döner bıçağı, 3 adet bıçak, 1 adet el feneri şeklinde elektro şok cihazı, 25.6 gram eroin maddesi, 8.3 gram metamfetamin (ateş buz) maddesi ele geçirildi.

Olay ilgili yasal işlemler devam ettiği belirtildi.