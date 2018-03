“Rakamlar gün geçtikçe artıyor”

Gelişmekte olan ülkelerde kadınların yarısından fazlasının eşi ya da partneri tarafından fiziksel şiddete uğradığını ifade eden Ebru Zolo, “Türkiye rakamlarına baktığımızda; 2013’te 237, 2014’de 294, 2015’te 303, 2016’da 328 kadın cinayeti işlenmiş. 2017 yılında kadın cinayetleri sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 409’a ulaşmış. Bu sene sadece Şubat ayında öldürülen kadın sayısı 47. 2017 yılında hayatını kaybeden 409 kadının yüzde 39’u kocası, erkek arkadaşı, ayrıldığı erkek ya da eski kocası tarafından öldürülürken yüzde 33’ü tespit edilemeyen kişiler tarafından, yüzde 24’ü ise babası, oğlu, üvey oğlu ya da bir akrabasınca öldürülmüş. Bu rakamlar kadınların sadece eş ya da partnerden değil diğer erkek yakınlarından da tehdit aldığını gösteriyor” dedi.

“Kadın cinayetlerinde İstanbul ilk sırada”

Kadın cinayetleri açısında Türkiye haritasının dikkat çekici olduğunun da altını çizen Ebru Zolo, “Türkiye’de 2017 yılında aralarında Tunceli, Hakkari, Rize, Kırklareli ve Erzurum’un da olduğu 18 ilde hiç kadın cinayeti yaşanmazken İstanbul 57 cinayetle ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u 25 cinayetle Antalya, 18 cinayetle Bursa, 17 cinayetle Adana, 15 cinayetle Gaziantep takip ediyor.” şeklinde konuştu.

“Şiddet su gibi elden ele akıyor”

“Kadına yönelik şiddetin en önemli unsuru özellikle kadınlar ve yakınları tarafından gizlenmesi, yok sayılması. Duyabildiklerimizin yanında bir de buz dağının görünmeyen yüzü, yani duyamadıklarımız var. Bu sorunu görmeye başladığımız zaman çözümü için önemli bir adım atmış olacağız” diyen Zolo “Ne yazık ki hala uğradığı şiddeti dile getiremeyen, kendisi dahi yok sayan, korkusundan bastırılan kadınlarımız oldukça fazla. En üzücü ihtimallerden biri de şiddetin şiddet doğurduğu gerçeğiyle, şiddet gören kadınların bunu maalesef çocuklarına da yansıtması. Her toplumun temeli, o toplumun kadınları tarafından atılır. Her bireyi yetiştiren bir kadın vardır. Bu nedenledir ki değişimi başlatmak isteyen bir kadın öncelikle bunu kendi içinde benimsemeli. Kendine hak ettiği değeri vermeli daha sonra kız ya da erkek çocuklarını sağlıklı toplumu oluşturacak zihin ve davranış seviyesinde yetiştirmeli; bunun içinde asla şiddete yer olmamalıdır” derken çocukların sağlığı ve geleceği için annelerin şiddetten korunması gerektiğinin altını çizdi.

“Uzun vadeli yatırımlarla birlikte kısa vadeli çözümlere de ihtiyaç var”

“Evinde, işine giderken yolda, trafikte, iş yerinde, işinden evine dönerken yine yolda, yahut sosyal yaşamı içinde, okuluna giden bir öğrenciyken, arkadaşlarıyla sinemadan çıkmışken... Sürekli olarak tehdit altında olan kadın için toplumun bilinçlendirilmesi, eğitimin verimliliğinin arttırılması, sorunların yok sayılması yerine kabul edilip cezai yaptırımların caydırıcı ölçüde arttırılması en öncelikli yapılması gerekenlerdir. Ancak bunlar uzun süren, belki kuşaklar boyu oturacak bir alt yapıdır. Bu nedenle kısa süre içinde bu tehlikeleri bertaraf edecek çözümler sunmak gerekir. Hayatın her alanında üreten, üretimin içinde emek ve hak sahibi kadınların başarılarının sürekliliği için onlara güvenli alanlar ve yaşamlar sunmak bizim de amaçlarımız arasında. Çoğunluğu erkeklerden oluşan güvenlik sektörü içinde gerek kadın ve çocuk odaklı iş geliştirme anlayışımız gerek her kademede kadınlara görev veren yönetim anlayışımızla G4S Türkiye olarak, güvenliğin bir his olduğunu, sağlıklı ve huzurlu toplumların güvendeyken gülümseyebildiğini biliyoruz. “Gülümseyin Güvendesiniz” dediklerini belirten Zolo, G4S Türkiye tarafından geliştirilen ve kolayca telefonlara yüklenebilecek, G4Seninle uygulamasından da bahsetti: “G4Seninle telefonlarınıza kolaylıkla yükleyebileceğiniz mobil bir uygulamadır. Uygulama başınıza gelebilecek saldırı, araç kazası, ani düşme gibi sizi tehlikede bırakabilecek durumlarda, olayın yeri ve zamanının video görüntülü olarak, 7/24 hizmet veren Alarm İzleme Merkezimize, otomatik olarak bildirimini sağlar. Uygulamayı bluetooth ile uzaktan da çalıştırabilirsiniz. Alarm İzleme Merkezimize ulaşan alarm durumları, operatörlerimiz vasıtası ile gerçek zamanlı olarak sizin isteğiniz doğrultusunda öncelik sırasına göre aranacak kişi ve yerlere derhal bildirilerek, gerekli önlemlerin alınması sağlar. Böylece kendinizi ve sevdiklerinizi her zaman güvende hissedersiniz.”