Şiddet uygulayarak 15 bin liraya evlendirmeye savcılık engel oldu

Kocasından sürekli şiddet gördüğü için 3 yıl önce boşanan ancak yine şiddete maruz kalan Huriye G. (31) 7 Kasım günü eski kocası Mustafa G. tarafından, 8 Kasım günü ise üvey kardeşi Salih G. tarafından saldırıya uğradı. Kadın kılığına girerek Huriye G.'ye saldıran Salih G., Huriye G.'yi elinden ve alnından yaraladı. Bu olayların yaşanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı olaya müdahale ederek suçluların yakalanması ve olayın aydınlatılması için polise talimat verdi.

Bu arada, Huriye G. hastanede tedavi gördükten sonra can tehlikesi olduğu için başsavcılığın kararıyla kadın konuk evine çocuklarıyla birlikte götürüldü. Başsavcılığın talimatıyla polis sürekli şiddete uğrayan Huriye G. ile kadının annesi ve kardeşinin ifadelerini aldı.

Üvey kardeşe 17 tedbir

Bu ifadeler doğrultusunda kadın kılığında döner bıçağıyla saldırıp üvey kardeşini bıçaklayan Salih G., eski koca Mustafa G., öz baba Ahmet G., üvey anne Bedriye G. ve yeni koca adayı Sabit Ç. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Salih G. üvey kız kardeşine şiddet uyguladığı için hakkında bugüne kadar 17 ayrı tedbir kararı verildiği öğrenildi. Şüpheli Salih G.’nin, son olayda Huriye G.’ye yaklaşmama kararı olmasına rağmen, tedbir dahilinde takılan elektronik kelepçeyi çıkarıp kadına saldırdığı belirlendi.

Eski kocaya 11 kez tedbir

Öte yandan, eşinin, gösterdiği şiddet nedeniyle boşandığı Mustafa G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine mahkemece 11 kez tedbir kararı verildiği belirlendi. Mustaf G.'nin son olarak üvey kardeş Salih G. ile birlikte olup 7 Kasım günü Huriye G.'nin iş yerine gelip bıçakla saldırdığı da saptandı. Mustafa G.'nin eşiyle tekrar birleşemeyince ondan öç almak için aile birlikte hareket edip ona şiddet uyguladığı da tespit edildi.

15 bin liraya zorla kuma yapılmak istendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Huriye G.’nin beyanları doğrultusunda Salih G., eski eşi Mustafa G., babası Ahmet G., Bedriye G. ile Şanlıurfa’da yakalanıp Adana’ya getirilen Sabit Ç. sorgulandı.

Genişletilen soruşturma kapsamında, aile bireylerinin Huriye G.’yi kendisinden 21 yaş büyük olan Sabit Ç. ile para karşılığında zorla evlendirmek istedikleri, genç kadının bu evliliği istememesi üzerine de sürekli şiddet uyguladıkları saptandı. Sabit G.'nin 52 yaşında evli ve Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde memur olduğu da ileri sürüldü. Huriye G.'nin öz babasının Sabit Ç.'den 15 bin lira alarak kızını kendinden 21 yaş büyük şahsa kuma olarak vereceği de belirlendi.

"Evlenmeye karşı çıktığım için şiddet gördüm"

Adana Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) bünyesindeki Kadın Konukevi’nde tutulan Huriye G.’nin verdiği ifadesinde, “Salih ve eski eşim Mustafa, bana sürekli şiddet uygulayıp ölümle tehdit ediyorlardı. Döner bıçaklı saldırı sırasında da cebimdeki 3 bin 500 lirayı alıp kaçtı. Beni öldürmekle tehdit ettikleri için korkumdan daha önce şikayetçi olmadım. Babam, Salih’i üzerime gönderdiği için babamdan şikayetçi oldum. Babamın ve ağabeyimin benimle uğraşmalarının nedeni, babamın beni zengin biriyle birlikte olmam için zorlaması, benim de bunu kabul etmememdir. Hatta bu adamın telefon numarası ve yazışmaları telefonumda kayıtlıdır. Cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

Can güvenliğinin sağlanması için yakın koruma verildi

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kadının aile bireylerinden gördüğü şiddet üzerine, yakın koruma verilerek can güvenliğinin sağlanması için Adana Valiliği'ne durumu bildirdi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan şüpheliler, ‘İnsan ticareti’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Yağma’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Salih G. tutuklanırken, Mustafa G. ve Ahmet G. hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliyeye sevk sırasında kadın kılığına giren Salih G.'nin, "Ben erkeğim" diye bağırması dikkat çekti. Kızını 15 bin liraya kuma olarak satmaya çalışan baba ise "Maça geldik, maç oynadık" diye tepki gösterdi.

Bu arada, kendisini istemeyen kadınla para karşılığı evlenmek isteyen Sabit G. ise serbest kaldıktan sonra sosyal medyada nargile içerken fotoğraf paylaşıp "Özgürlük kadar güzel bir şey yok" diye altına not düştüğü görüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya