Diğer
Kategoriler

Şiddete karşı erkekler eğitilecek

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Ezgi Bilgin, Eskişehir’de kadına yönelik şiddeti sonlandırmak adına, ‘erkeklik çalıştayı’ yapacaklarını söyledi.

Şiddete karşı erkekler eğitilecek

25 Kasım 2016 15:08

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasına, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hale Kargın Kaynak, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülsev Karamaşa, Anadolu Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama Merkezi'nden Doç. Dr. Zerrin Sungur, Gülten Seber, Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Pınar Çelik Arpacı, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sühendam Koparal ve Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Füsun Uzunoğlu katıldı.

Katılımcılar adına konuşma yapan Tepebaşı Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Ezgi Bilgin, “Gün geçtikçe kadına yönelik erkek şiddeti oranlarının hız kesmesi beklenirken, bizleri insanlığımızdan utandıracak uygulamalara yenisi eklenmeye devam ediyor. Biz Eskişehirli kadınlar, Tepebaşı, Odunpazarı ve Büyükşehir belediyeleri, bu belediyelerin kent konseyleri, üniversitelerin kadın araştırma merkezleri, Baro Kadın Hukuku Komisyonu olarak bir araya geldik. Eskişehir’i temsil eden her kesimin içinde bulunabileceği, kendini var edebileceği, sesini duyurabileceği ve ayrımcılığın, ötekileştirmenin kanıksatılmaya çalışıldığı şu günlerde dayanışmayı güçlendirici bir işbirliği modeli oluşturmayı amaçladık” diye konuştu.
Şimdiye kadar yaptıkları tüm çalışmaların odağında kadının olduğunu söyleyen Bilgin, “Kadının her alanda güçlendirilmesi, şiddetin önlenmesi, şiddete dur diyebilmemiz için en önemli adımlardan biri. Kadınların ‘bunları bir de erkeklerle konuşsanız’ önerisini esas alarak kadına yönelik şiddeti önlemek için şiddetin faili olan erkeklerin, ellerini taşın altına koymasını gerektiren uzun soluklu bir ‘erkeklik çalıştayı’ başlatmaya karar verdik” dedi.

ERKEKLERE EĞİTİM VERİLECEK
Bir yıl boyunca sürecek ‘erkeklik çalıştayı’ ile ilgili neler hedeflediklerini anlatan, Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Başlangıçta 3 belediyedeki erkek personelle Eskişehir’deki adli vakalar yorumlanacak. Ardından konusunda uzman ve deneyimli çalışmacıların katıldığı, il genelinde bir ‘erkeklik çalıştayı’ gerçekleştirilecek. Çalıştayın ardından, kentin geneline yayılması hedeflenen daha kapsamlı erkeklik atölyelerinin uygulanabilmesi için eğitici eğitimi düzenlenecek. Bu eğitimin ardından ‘erkeklik atölyesi’nin, belediyeler, resmi kurumlar, iş yerleri, fabrikalar, mahalleler ve köylere kadar yaygınlaştırılması sağlanacak.” 

Mustafa Yıldırım


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç