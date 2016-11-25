25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasına, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hale Kargın Kaynak, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülsev Karamaşa, Anadolu Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama Merkezi'nden Doç. Dr. Zerrin Sungur, Gülten Seber, Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Pınar Çelik Arpacı, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sühendam Koparal ve Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Füsun Uzunoğlu katıldı.

Katılımcılar adına konuşma yapan Tepebaşı Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Ezgi Bilgin, “Gün geçtikçe kadına yönelik erkek şiddeti oranlarının hız kesmesi beklenirken, bizleri insanlığımızdan utandıracak uygulamalara yenisi eklenmeye devam ediyor. Biz Eskişehirli kadınlar, Tepebaşı, Odunpazarı ve Büyükşehir belediyeleri, bu belediyelerin kent konseyleri, üniversitelerin kadın araştırma merkezleri, Baro Kadın Hukuku Komisyonu olarak bir araya geldik. Eskişehir’i temsil eden her kesimin içinde bulunabileceği, kendini var edebileceği, sesini duyurabileceği ve ayrımcılığın, ötekileştirmenin kanıksatılmaya çalışıldığı şu günlerde dayanışmayı güçlendirici bir işbirliği modeli oluşturmayı amaçladık” diye konuştu.

Şimdiye kadar yaptıkları tüm çalışmaların odağında kadının olduğunu söyleyen Bilgin, “Kadının her alanda güçlendirilmesi, şiddetin önlenmesi, şiddete dur diyebilmemiz için en önemli adımlardan biri. Kadınların ‘bunları bir de erkeklerle konuşsanız’ önerisini esas alarak kadına yönelik şiddeti önlemek için şiddetin faili olan erkeklerin, ellerini taşın altına koymasını gerektiren uzun soluklu bir ‘erkeklik çalıştayı’ başlatmaya karar verdik” dedi.

ERKEKLERE EĞİTİM VERİLECEK

Bir yıl boyunca sürecek ‘erkeklik çalıştayı’ ile ilgili neler hedeflediklerini anlatan, Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başlangıçta 3 belediyedeki erkek personelle Eskişehir’deki adli vakalar yorumlanacak. Ardından konusunda uzman ve deneyimli çalışmacıların katıldığı, il genelinde bir ‘erkeklik çalıştayı’ gerçekleştirilecek. Çalıştayın ardından, kentin geneline yayılması hedeflenen daha kapsamlı erkeklik atölyelerinin uygulanabilmesi için eğitici eğitimi düzenlenecek. Bu eğitimin ardından ‘erkeklik atölyesi’nin, belediyeler, resmi kurumlar, iş yerleri, fabrikalar, mahalleler ve köylere kadar yaygınlaştırılması sağlanacak.”

Mustafa Yıldırım