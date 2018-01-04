Şiddetli fırtına Almanya'yı felç etti

Saatte 160 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla gelen şiddetli fırtına Almanya'da hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu. Fırtına sonucunda, Köln, Wuppertal ve Stuttgart şehirlerinde binaların çatıları uçarken, nehir sularında yükselme görüldü.

Nehir taşkınlarına karşı önlemler alınıyor

İtfaiye ve kurtarma ekipleri, gece boyunca fırtınadan etkilenen ev ve iş yerlerinde kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Stuttgart şehrinde tren rayları sokaklara dağıldı. Duisburg ve Juelich yakınındaki otoyolların belli bölümleri devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı. Münih ve Augsburg’daki hayvanat bahçeleri ve Almanya’nın en yüksek dağı Zugspitze’e giden demiryolu da fırtına nedeniyle kapatıldı. Schaumburg'da 70 metre yüksekliğinde rüzgar türbini devrildi.

Birçok şehirde trafik kazaları meydana gelirken, fırtınaya bağlı bazı binalarda yangınlar meydana geldi. Şehir merkezlerindeki ağaçlar da fırtına sonucu yollara ve binaların üzerine devrildi. Köln'de Ren Nehri'nde sel taşkınına karşı önlemler alındığı belirtilirken, su yüksekliği 6 metreyi geçti. Düsseldorf şehrinde de gemilerin kanaldan geçmesi yavaşlatıldı. Bu hafta içerisinde su yüksekliğinin 7 metreyi bulacağı tahmin ediliyor. Wuppertal şehrinde ise şehir merkezindeki bazı banka şubeleri ile bisiklet yollarını su bastı. Fırtına nedeniyle bazı şehirlerde tren seferleri de iptal edilirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Mustafa Tığlı

