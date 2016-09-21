Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarının ardından başlayan sağanak yağış gece saatleri itibariyle etkisini sürdürdü. İşyerlerini su basan esnaflar gece boyu nöbet tuttu. Belediye ekipleri de gece boyunca tahliye çalışması yürüttü.

Zonguldak Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ekipleri sabah 09.00 itibariyle metrekareye düşen yağış miktarı için ölçüm gerçekleştirdi. Son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 89 kilogram olarak belirlendi.

Öte yandan, şiddetli yağmur ile birlikte fırtına da etkili oldu. Balık sezonu sebebiyle denize açılan tekneler fırtına ve yağmur sebebiyle zor anlar yaşadılar. Ro-Ro seferleri için de Zonguldak Limanı’na gelen yük gemileri limana demirledi. Balıkçı tekneleri de limana sığınarak yağmur ve fırtınanın geçmesini bekledi.

Temizlik ve tahliye çalışmaları kent merkezinde de sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Bazı esnaflar ise belediye ekiplerinin yetersiz olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdiler. Gece saatlerinde kentin en işlek işhanı olan Emral Çarşısı’nın bodrum katındaki işyerlerini su bastı. Esnaflar ise temizlik çalışmaları için seferber oldu.

Sertaç Özdemir