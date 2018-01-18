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Şiddetli kar nedeniyle tırlar yolda kaldı

Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM Otoyolu kesiminde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yoğun kar nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Şiddetli kar nedeniyle tırlar yolda kaldı

18 Ocak 2018 20:14

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM Otoyolu kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde de şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Meteoroloji yetkililerinin kar uyarısı üzerine sabah saatlerinden itibaren D-100 karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde hazır halde bekletilen kar küreme ve tuzlama araçları, güzergah boyunca yolların açık kalması için çalışıyor.
Kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle yolda kalan bir tır sürücüsü, 1 saattir hareket edemediğini belirterek, tırında bulunan kürekle aracın önündeki karları kendi imkanlarıyla küredi. 

Faruk Çidem

 

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