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Şiddetli lodos çatıları uçurdu

Bahçelievler’de öğle saatlerinde etkili olan lodos, bir binanın çatısını uçurdu. İzolasyon malzemeleriyle birlikte çatıdan kopan bazı parçalar sokağa savrulurken, o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kopan parçalar nedeniyle hem çatıda hem de çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Şiddetli lodos çatıları uçurdu

03 Mart 2018 16:28

Olay, saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Çuhadar Sokak'ta meydana geldi. Öğle saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı 50 kilometreyi bulan lodos, 6 katlı bir binanın çatısının bazı parçalarını ve izolasyon malzemelerini yerinden söktü. Yerinden sökülen bazı parçalar apartmanın hemen önünde bulunan elektrik tellerinde asılı kalırken, bazıları ise sokakta bulunan araçların üzerine düşerek zarar verdi. Çatıdan sökülen parçalar sokağa saçıldığı sırada kimsenin olmaması olayı bir faciayı önlerken, çatıda ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Havada asılı kalan izolasyon malzemeleri olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, kabloların üzerine düşen parçaların elektrik direğini yamulttuğu görüldü.

"Çatının benim olan tarafı lodostan dolayı uçtu" 

Çatısı uçan bina sakini Nurcan Dağlı, “Çatının benim olan tarafı şiddetli lodostan dolayı uçtu. Aşağıya düşerken su giderlerini de kırmış arabanın üzerine düşmüş. Kablolara değmiş ve bir kısmı da havada asılı kalmış. Çok şükür herhangi yaralanan kimse olmadı” dedi.  

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: lodos

 

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