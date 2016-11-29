Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyunca şiddetli esen poyrazın hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaştı. Şiddetli esen poyraz nedeniyle oluşan büyük dalgalardan yollarına devam edemeyen yerli ve yabancı 23 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında demirleyerek fırtınanın geçmesini beklerken, balıkçı tekneleri de Tekirdağ’daki, Şarköy ilçesindeki ve Şarköy’ün Mürefte ile Hoşköy mahallelerindeki balıkçı barınaklarına sığındı.

Meteoroloji yetkilileri ise fırtınanın etkisini 3 gün boyunca sürdüreceğini belirterek, denize açılacakların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Halil Dağ - Yakup Güler