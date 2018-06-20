Şiddetli sağanak sel sularına dönüştü

Edinilen bilgiye göre; Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki yaylalarda şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağmur suları sel sularına dönüşerek ilçe merkezinden geçen Alata Deresine ulaştı.

Sel sularının geldiği ihbarıyla Erdemli Belediyesi ekipleri ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki 3 köprü ile 2 yaya köprüsünde önlem aldı. Belediyeye bağlı ekipler de teyakkuza geçirildi.

Sel sularının geldiği esnada dere yatağında bulunan 3 kişi belediye ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sel sularının Akdeniz'e ulaşmasıyla deniz adeta kızıl bir renge boyandı. Ekipler ise tedbir amacıyla teyakkuzda tutuluyor.

Kışın bile bu kadar yağmur yağmadığını ifade eden bazı vatandaşlar, yaz günü sel oluşmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.