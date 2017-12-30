Diğer
Kategoriler

Şiddetli yağış tarım arazileri ve seralara zarar verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış nedeniyle çok sayıda sera ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Şiddetli yağış tarım arazileri ve seralara zarar verdi

30 Aralık 2017 05:04
Şiddetli yağış tarım arazileri ve seralara zarar verdi - Tıkla İzle

İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde kuvvetini artıran yağış sonucu, Karagedik Mahallesi’ndeki tarım arazileri ile kabak ve domates seralarını su bastı. Bazı vatandaşlar tıkanan su kanallarını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri ise iş makineleriyle su giderlerini açmak için çalışma başlattı.

Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü, yaptığı açıklamada, kanalların ucunun kapalı olduğunu, yetkililere başvurmasına rağmen harhangibir çalışma yapılmadığını bu su baskınlarının her yıl yaşandığını belirtti. Muhtar Canözü, "5 yıldır bu soruna çözüm bulunamadı. Bir vatandaşın tapulu yerine girilemediği için şiddetli yağışta mahallemizdeki çiftçimiz zarar görüyor yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Serasını su basan Bayram Çaldır, "Her yıl aynı sorunları yaşıyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin lira masraf ettikğimiz seralarda her yıl aynı sorunu yaşaiyoruz. Seralara su bastığı için yaklaşık 30 bin lira zararımız var. Yetkililer artık bize yardımcı olsunlar" dedi.

Mahalle sakini Feridun Alaylı, su kanallarını temizlenmediği için yağmur nedeniyle seralarının sular altın kaldığını belirterek "Seraya giremiyorum ne kadar zarar var bilmiyorum sabah belli olacak" diye konuştu. 

Murat Yalçın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç