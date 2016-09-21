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Şiddetli yağmur böyle geldi

Zonguldak’ta geceden bu yana etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti. 24 saatte metrekareye 89 kilogram yağışın düştüğü Zonguldak’ta, iş yerindeki su baskını güvenlik kameralarına yansıdı.

Şiddetli yağmur böyle geldi

21 Eylül 2016 12:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarının ardından başlayan sağanak yağış gece saatleri itibariyle etkisini sürdürdü. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi’ndeki alt yapı tıkandı. Birçok işyerinin bulunduğu Emral Çarşısı da sular altında kaldı. İş hanının bodrum katındaki işyerlerini su bastı. Yaklaşık bir metreyi bulan yağmur suları caddeye doldu. Sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Aniden bastıran şiddetli yağmur caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şiddetli gelen yağmur suları işyerine doldu. İşyerindeki ürünler kullanılamaz hale geldi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Durumu haber alan işyeri sahibi ise bir süre sonra dükkanına gelerek temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Etiketler: AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü


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