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Siemens 2017 yılında en çok ihracat yapan firma oldu

Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) tarafından düzenlenen 2017 yılı İhracat Başarı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Siemens, Türkiye’de Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde 2017 yılında, en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma oldu.

Siemens 2017 yılında en çok ihracat yapan firma oldu

06 Nisan 2018 12:03

2017 yılında 100 milyon euroyu aşan ihracat rakamlarıyla son yıllardaki hızlı büyümesini sürdüren elektrik, elektronik ve hizmet sektöründe en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar 5 Nisan Perşembe günü İstanbul’da düzenlenen törenle ödüllendirildi. Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) tarafından düzenlenen ödül töreninde, Siemens, 'Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları' kategorisinde ikinciliğe layık görülerek TET İhracat Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. 

Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Enerji Yönetimi Direktörü Oğuz Tezel, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Siemens Türkiye olarak 162 yıllık köklü geçmişimizle içinde bulunduğumuz sektörlerde birçok ilke imza attık. Ülkemizin potansiyeline güveniyoruz ve büyümesine destek olmayı sürdürüyoruz. Son dönemde Siemens Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdik. TET İhracat Başarı Ödülü’nü bu çalışmalarımızda ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu kanıtlaması bakımından kıymetli buluyoruz. Üstün mühendisliğimiz sayesinde enerji sektörüne yönelik ürünlerde 5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yerel bilgi ve birikimimiz, Türkiye’deki uzun süreli deneyimimiz ve küresel kaynaklarımızı aktarma yeteneğimiz sayesinde gelecekte ihracat oranımızı arttırarak ülkemizin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.  

 

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