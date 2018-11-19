Siemens Healthineers Türkiye görüntüleme çözümlerini sergiledi

Siemens Healthineers Türkiye, 39. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2018'de üstün özellikteki görüntüleme çözümlerini sundu. Yapılan şirket açıklamasına göre etkinlik sırasında yapılan canlı ultrason uygulamalarıyla ziyaretçilerden ilgi gören Siemens Healthineers Türkiye, Acuson Sequoia ultrason cihazını Türkiye'de ilk kez tanıttı.

Standıyla kongre ziyaretçilerinden ilgi gören Siemens Healthineers Türkiye, yeni nesil cihazlarıyla ilgili tanıtım videolarını dev ekrandan yayınlarken, bir başka ekrana da ultrason demo görüntülerini yansıttı. Siemens Healthineers, etkinlikte özellikle düşük radyasyon dozu, yüksek zamansal çözünürlük, hasta konforu odağında geliştirilen yeni ultrason cihazlarını tanıttı. Siemens Healthineers standında yeni nesil ACUSON Juniper ve ACUSON Sequoia ultrason çözümleriyle yapılan canlı demolara TÜRKRAD 2018 katılımcıları ilgi gösterdi. Kongreye katılan doktorlar, bu cihazları doğrudan kullanarak ultrasonografide en yeni teknolojileri deneyimleme imkânı buldu.

“Sağlık sektörünün teknolojik ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

Kongre'nin ikinci günü Türk Radyoloji Derneği Başkanı Dr. Tamer Kaya, Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On'a bir plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Etkinlik sırasında bir açıklama yapan Şevket On şunları ifade etti: “Siemens Healthineers kişiye özel tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması, bakım hizmetlerinin dönüştürülmesi, hasta deneyiminin iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi konularında dünyanın her noktasındaki sağlık kuruluşlarını destekleyerek daha fazla değer oluşturmalarını sağlıyor. Gelişmiş teknolojilerimizi içeren ürün ve çözümlerimizi, TÜRKRAD gibi önemli bir kongrede kıymetli katılımcılara daha yakından tanıtma imkânı bulduk. Siemens Healthineers Türkiye olarak sürekli güncellenen portföyümüzle, sağlık sektörünün teknolojik ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyoruz.”

TÜRKRAD 2018'in son gününde ise Türk radyolojisinin gelişimine katkı sağlamak ve genç radyologların uluslararası platformlardaki etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen Siemens Healthineers Radyoloji Ödülü Töreni gerçekleştirildi. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Radyoloji Ödülü'nün kazananı Serdar Arslan oldu.