Siemens teknolojileri 9’uncu Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda

Son üç yılda 700’e yakın enerji verimliliği projesi ile 180 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlayan Siemens Türkiye, 9’uncu Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda maksimum enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan ürünlerini ve çözümlerini tanıttı.

Türkiye’nin enerji politikalarının şekillenmesindeki rolüyle öne çıkan Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na katılan Siemens; fuar süresince ürün ve teknolojileri ile ilgili yenilikleri kamuoyuyla paylaştı. Siemens Türkiye Güç Sistemleri Danışmanı İsmail Şahin, ‘İletim, Dağıtım Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Akıllı Şebekeler’, Siemens Türkiye Enerji Üretimi Satış Yöneticisi Sünusi Turfanda, ‘Tarımsal ve Ormansal Atıklarla Kojenerasyon’ ve Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Koordinatörü Hakan Olcay da ‘Sanayide Dijital Dönüşüm ve Enerji Verimliliği’ konularındaki teknolojileri katılımcılara anlattı.

Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Koordinatörü Hakan Olcay, fuarda yaptığı konuşmada, elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon konularına odaklanarak topluma ve ekonomiye katkı sağlayan Siemens Türkiye’nin, son üç yılda 700’e yakın enerji verimliliği projesi gerçekleştirdiğini aktardı. Bu projelerde 180 milyon TL’lik toplam enerji tasarrufu sağlandığını belirten Olcay, “Bu tasarruf miktarı, 700 bin ton daha az karbondioksit emisyonu ve 210 bin ağaç dikimine eşdeğer katkı anlamına geliyor” dedi.

“Siemens enerji tasarrufu projelerinin sağlayacağı faydayı ortaya koyuyor”

Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Ekibinin, işletmelerin tüketim kaynaklarını detaylı bir şekilde analiz ederek tüm potansiyel enerji tasarrufu projelerinin sağlayacağı faydayı ortaya koyduğunu ifade eden Hakan Olcay, “Etüt çalışmasının ardından, hayata geçirilen projelerin enerji tüketimlerini otomasyon ve yazılım çözümleriyle ölçüyor, izliyor ve uygulama kurulumunu yönetiyoruz. Siemens’in sistem tasarımı, kurulumu, devreye alma ve bakım konularındaki uzmanlığı, enerji verimliliği çözümlerinin hayata geçirilmesi sırasındaki problemleri ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

Olcay, Siemens’in otomasyon ve dijitalizasyon kapsamında sunduğu veri tabanlı hizmetlerini ve bu hizmetlerin enerji verimliliğine katkısını aktardığı konuşmasına şöyle devam etti: “Siemens’in enerji yönetim sistemlerini kullanarak enerji harcamalarını yüzde 15'e varan oranlarda azaltmak mümkün. Siemens’in doğru şekilde tasarlanmış değişken hız sürücü sistemleri de, uygulamaya bağlı olarak, enerji tüketimini yüzde 30 ila 80 oranında azaltabiliyor. Siemens Değişken Hız Sürücüleri, enerji yönetimi sistemlerine kolayca entegre edilebilen, değişken tarifeye göre dinamik yük yönetimi yaparak önemli ekonomik fayda sağlayabilen, ileri teknolojiye sahip ekipmanlardan oluşuyor.”