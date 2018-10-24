Siemens Türkiye'nin 'Çeşitlilik Konseyi'ne ödül

Başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek amacıyla Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından beşincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde bu yıl da sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan başarılı projeler alkışlandı. Siemens Türkiye, ödül programının 'Çeşitlilik ve Dahil Etme' kategorisinde Çeşitlilik Konseyi ile ödül almaya hak kazandı.

Düzenlenen törende ödülü Çeşitlilik Konseyi temsilcileriyle birlikte teslim alan Siemens Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Gizem Keçeci şunları söyledi: "162 yıldır ülkemize ve toplumumuza katkı sağlamak için çalışan ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik prensibi üzerinde temellendiren Siemens Türkiye'de çeşitliliği en önemli değerlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda 2011 yılında kurulan Çeşitlilik Konseyi'nde fırsat eşitliği odağında gençler, kadınlar ve engelli bireyler üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle kadın istihdamını artırmak için politikalar geliştiriyor, hedefler belirliyoruz. Bunlardan en önemlisi şu anda yüzde 25 düzeyinde olan kadın yönetici oranımızı 2023 yılına kadar yüzde 30'a yükseltebilmek. Konseyimizin yürüttüğü; çeşitlilik konusunda farkındalığı artırmaya ve fırsat eşitliği sunmaya yönelik çalışmalarımızın önemi her geçen gün artıyor. Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde aldığımız bu ödül, Çeşitlilik Konseyi'nde yürüttüğümüz çalışmalarımızda ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun kanıtı niteliği taşıyor. Ödülümüzün gurur ve mutluluğunu yaşarken, getirdiği sorumlulukların farkında olarak, bundan sonra da fırsat eşitliği odağıyla çalışmaya devam edeceğiz".