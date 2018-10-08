Siemens Türkiye'nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Aslı Kunur atandı

Türkiye'de 162 yıldır faaliyet gösteren Siemens Türkiye'nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine, şirketin insan kaynakları alanında deneyimli ismi Aslı Kunur atandı. Yapılan duyuruya göre şirketin bünyesine 1999 yılında adım atan Kunur, kurumun insan kaynakları alanında farklı pozisyonlarda görev yaptı. Son olarak, 2015 yılından bu yana İnsan Kaynakları İş Ortağı Yöneticisi olarak görev yapan Kunur, yeni görevine başladı.

Aslı Kunur kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olan Kunur, Marmara Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları üzerine master yaptı. İş hayatına 1996 yılında adım atan Kunur, 1999'da Siemens Türkiye bünyesine 'İnsan Kaynakları Uzmanı' olarak katıldı. 2008-2015 yılları arasında 'Ücretlendirme ve Yan Haklar Müdürlüğü' ve 'İnsan Kaynakları İş Ortağı' görevlerini paralel yürüten Kunur, bu süreçte ücretlendirme ve yan haklar alanlarında şirketin global projelerinde görev aldı. 2010-2014 yılları arasında şirketin Enerji ve Enerji Üretimi Servisleri, Ulaşım Sistemleri ve Bina Teknolojileri birimlerinde 'İnsan Kaynakları İş Ortağı' olarak çalıştı. 2015 yılından bu yana kurum da 'İnsan Kaynakları İş Ortağı Yöneticisi' olarak görev yapan Kunur, 1 Eylül 2018 itibarıyla 'İnsan Kaynakları Direktörü' olarak yeni görevine başladı.