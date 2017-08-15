Sierra Leone'de ölü sayısı 350'yi geçti

Sierra Leone İletişim Bakanı Yardımcısı Cornelius Deveaux, düzenlenen basın toplantısında şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında ölü sayısının 350'yi geçtiğini bildirdi. Deveaux, "Şu ana kadar 350'nin üzerinde cesede ulaştık" dedi. Deveaux, yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, toprak altından cesetlerin çıkarıldığını belirterek, çok sayıdaki kişinin kaybolduğunu bildirdi. Ayrıca Kızılhaç Komitesi, toprak kaymasında en az 600 kişinin kaybolduğunu, 2 bin kişinin de evsiz kaldığını açıklamıştı.