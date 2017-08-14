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Sierraleone'de toprak kayması: 312 ölü

Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da meydana gelen toprak kaymasında 312 kişinin öldüğü bildirildi.

Sierraleonede toprak kayması: 312 ölü

14 Ağustos 2017 17:59

Sierra Leone’nin başkenti Freetown’daki Regent bölgesinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Bölgedeki binlerce ev toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre 312 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, bölgede 312 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin cansız bedeninin şehir merkezindeki morglara gönderildiğini , 2 bin kişinin de evsiz kaldığını bildirdi. Ayrıca yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, 2015 yılında meydana gelen şiddetli yağışların ardından yaşanan selde 10 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de evsiz kalmıştı. 

Etiketler: freetown, Sierra Leone, toprak kayması


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