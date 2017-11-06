Şifa deposu boza tezgahlarda yerini aldı

Birçok hastalığa şifa olan boza, uygun fiyatı ile vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Kışın, vücudu sıcak tutan ve birçok hastalığa karşı kalkan görevi gören bozalar, bu sene de vatandaşların yoğun talebi ile sezona başladı. Lezzeti ile Türk halkının vazgeçilmez içeceklerinden olan boza, geçen sene ile aynı fiyattan müşterilerini bekliyor. Bilecik'te boza satıcısı olan İlhan Öztürk, sattıkları bozanın Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretildiğini belirterek, "Havalar soğudu ve boza tezgahlardaki yerini aldı. Bozanın insan vücudunun bağışıklık sisteminin güçlendirir. Boza, içerisinde bulundurduğu D ve B vitamini ile anneler için süt yapma özelliğini taşıyor. O yüzden tercih edilen bir içecektir" dedi.

"Açlığı bir nebze de olsa kesiyor"

Gribal enfeksiyonlarda düzenli ve ekşi şekilde tüketildiği takdirde bozanın bir koruyucu madde olduğuna dikkat çeken Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Boza biraz daha ekşi tüketildiği taktirde sizi gribe karşı daha çok korumuş oluyor ve bu enerji veriyor. Kışın içiliyor ama şeker de içerdiği için enerji veren bir içecek. Bir bardak içtiğiniz zaman tokluk hissi verir. Acıktığınız zaman bir bardak için bir süre size tokluk hissi verir. O yüzden besleyici ve hazmı kolay bir içecek. Şuan bozanın kilosu 5 liraya satıyoruz. Bunun yanında 2 kiloluk ve bardak bozada müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

Cem Kaan Toka