Son yıllarda vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve Bursa’nın ova köylerinden toplanan hünnap pazarda 6 ile 12 lira arasında satışa sunuldu. Anavatanı Güneydoğu Asya olan son yıllarda Türkiye'de de yetişen hünnap vitamin ve şifa kaynağı olduğu için ilgi görüyor. Hünnap meyvesini bu kadar sağlıklı yapan şey, içerdiği C vitamini olup C vitamini vücuttaki serbest radikal hasarını azaltmaya yardımcı olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren güçlü bir antioksidan olarak biliniyor.

Hünnap meyvesi niasin (B3 vitamini) zenginliği sayesinde kan dolaşımını geliştiriyor. İçindeki kalsiyum, kemik gücünü artırmaya yardımcı olup magnezyum kas tonusunu arttırıyor. Tuzpazarında hünnap satışı yapan pazarcı esnafı Coşkun Demir, “Hünnap satışları başladı. Hasat 10 gün önce başladı. Hünnapı tanıtmak için bayağı mücadele verdik. Tanıttık. 10 yıldır satışını yapmaktayım. Bu meyve Bursa’nın ova köylerinin bir çoğunda yetişmekte. Ben de buralardan temin ederek satıyorum. İriliği ve kalitesine göre 6 ile 12 lirasında satışını yapmaktayız. Hünnapın bir çok hastalığa iyi geldiği söyleniyor” dedi.

Burak Türker