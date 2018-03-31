Diğer
Kategoriler

Şifalı ot için kilometrelerce yol yürüyorlar

Şırnak'ta ilkbahar aylarında şifa arayan köylüler, 10 kilometre yol katederek dağlardan gergedan otu topluyor.

Şifalı ot için kilometrelerce yol yürüyorlar

31 Mart 2018 09:59

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkbahar aylarında yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yetişen pancar bitkisi için köylüler 10 kilometre yol katederek tehlikeli dağ yamaçlarında şifa arıyor. Vatandaşlar, mart ve nisan aylarında dağlara çıkıp topladıkları pancarı evlerine getirip tüketiyor. Yöre sakinlerinden Tahir Akkoş, "Bu pancar otu 11 hastalığı yok ediyor. Her yerde bulunamayan bu pancar sadece Beytüşşebap ve Hakkari dağlarında yetişiyor. Kürtçe buna hıngedan diyoruz. Türkçe ise gergedan otu deniliyor. Akşam saatlerine kadar buralara gelip pancar toplayıp çantalarımıza atıp evlerimize götürüyoruz. Kış aylarında da bunu tüketiyoruz. Sabahtan akşama kadar 10 kilogram ancak toplayabiliyoruz. Kimi yerlerde 30 kilometre yol gidiyoruz. Araçla değil yürüyerek gidiyoruz. Bu aylarda sadece pancar işini yapıyoruz. Dağlarımızda her türlü bitki yetişiyor. Bağırsak, guatır, böbrek, kalp, nefes darlığı, daha birçok hastalığa iyi geliyor’’ dedi. 

Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan köylüler, akşam saatlerine kadar dağlarda topladıkları pancarları evlerine getirip şifa niyetine tüketiyorlar.  

Serdar Gükçe
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç