Sıfır araç aldı başına gelmeyen kalmadı

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinden yıllardır traktör alım satım işiyle uğraşan iş adamı Mustafa Cerit, 2015 yılında Aydın'da yetkili bir bayiden sıfır araç satın aldı. Cerit, kısa bir süre sonra aracın su eksilttiğini fark etti. Aracı satın aldığı bayiye giderek şikayetini anlatan Cerit, görevlilerin sorunu tespit edemediğini iddia etti. Defalarca aynı şikayetle servise giden Cerit, sonraki aylarda aracın tavan perdesinin bozulduğunu, turbo bölümünde de arızalar yaşandığını ifade etti. 3 yıl boyunca İzmir-Aydın arasında adeta mekik dokuyan talihsiz vatandaş, sıfır araç aldığına pişman olduğunu dile getirdi.

Başına gelenleri anlatan Cerit, "Arabayı alana kadar yetkili bayi personeli çevremde pervane oldular. Araba şöyle güzel, böyle güzel diye. Yok İngiltere'den geldi, yok ithal dediler ve ikna edip arabayı sattılar. Fakat aldığım günden bu yana 3 yıldır bu arabanın sorunu bitmek bilmedi. Arabayı satarken 500 bin kilo metre motor garantisi verdiler. Araç 50 bin kilo metre bile dayanmadı. Su eksilten aracı servise götürdüğümde ilgilenen olmadı. Aracın neden su eksilttiğini bulamadılar. Turbosunda arıza var dediler. Bir kablo değişmesi gerekiyormuş. Garanti kapsamındaki araç için benden 5 bin lira istediler. Ben de İzmir'de normal bir ustaya yaptırmak zorunda kaldım. Aracın tavan perdesi arızalandı. 3 defa perdesini değiştirmek zorunda kaldım. Ankara'daki yetkili müşteri temsilciği ile irtibata geçtim onlar da ilgi göstermediler. 3 yıldır aracın bitmek bilmeyen sorunları için gidip geldim ve oyalayıp nihayetinde garanti süresini de bitirdiler" dedi.

Başına gelenlerden ötürü çok mağdur olduğunu belirten Cerit, araç satın almak isteyenleri "Sıfır araç alırken bile çok dikkatli olun. Ben yandım başkaları yanmasın" şeklinde uyardı.