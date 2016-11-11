Yaşadığı mağduriyetin aracı aldığı firma tarafından görmezden gelindiğini dile getiren Volkan Alkan, yaşadığı sürecin kendisini bir hayli yıprattığını kaydetti.

Alkan yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bu aracı 11 Şubat 2015 yılında sıfır araç olarak satın aldım. Yaklaşık bir ay önce fark ettim ki, aracın bazı bölgelerinde boya var. Bu problemi servise ibraz ettim. Kendileri beni çağırdılar ‘gel bakalım’ dediler. Ben de gittim ve aracı ustalarına gösterdiler. Usta araçta boya olduğunu söyledi. Bana ‘sen bu araçla kaza mı yaptın’ dediler. Araçta hiçbir hasar yok. Ben bu araçla kaza yapmış olsam, hasar olmaz mı? Bana verilen raporda da araç ‘hasarsızdır, boyalıdır’ raporu verildi” dedi.

Aracı aldığı firmanın araçtaki boyaları ciddiye almaması gerektiğini belirterek aracı ücretsiz boyayabileceklerini söylediğini aktaran Volkan Alkan, “Araç boyanınca bu araç değer kaybetmeyecek mi?’ şeklinde sorduğum soruya, bana ‘aracı satarken bize getir, boyalı olan yerlerine ‘hasar yoktur, boya yoktur’ şeklinde rapor tutarız’ dediler. Ben de böyle bir şey olabilir mi, neden bunu yapıyorsunuz? Resmen insanları kandırıyorsunuz. Sahtekârlık yapıyorsunuz’ dedim.” şeklinde konuştu.

Aracı aldığı firmanın hiçbir şekilde kendisine yardımcı olmadığını öne süren Alkan, “Ne yapacağımı bilemiyorum. Ben bu aracı alırken 42 Bin 400 Lira ödedim. Bana verilen fatura 40 bin 824 Lira. Şimdi baktığım zaman sahtekârlıklarının devam ettiğini görüyorum. Bir söyledikleri bir söylediklerini tutmuyor. Bana ‘biz senin muhatabın değiliz, senin muhatabın fabrikadır’ diyerek beni oyalıyorlar. Fabrikaya ulaştığımızda ise aracın değişimini sağlayamadıklarını, aracı boyayıp, onardıktan sonra teslim edebileceklerini söylüyorlar. Artık ne yapacağımı bilemiyorum” dedi.

Son olarak firma tarafından arandığında ilginç bir teklif yapıldığını aktaran mağdur Volkan Alkan, “Beni aradılar, ‘aracını 37 Bin liraya alırız, yeni araç veririz ve onu da 52 Bin 350 Lira sayarız. 700 Lira da renk farkı ödersin’ dediler. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, benim aracıma galeri 40 Bin Lira veriyor. Ben alıcısını bulsam 42-43 bin liraya satarım. Şimdi ortada mağdur olan benim. Bunlar bana nasıl yardımcı oluyorlar ki, benim aracımı 37 bin lira sayıyorlar ve kendi araçlarını 53 bin liranın üzerine çıkarıyorlar?” diye konuştu.

Dursun Murat Aydın

