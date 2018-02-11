Sıfır noktasında Mehmetçik’e mehteranlı destek yürüyüşü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde binlerce kişi, mehteran eşliğinde, Mehmetçiğe destek vermek için yürüdü.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Kırıkhan ilçesinde toplanan binlerce kişi, Bursa Ertuğrulgazi Mehter Takımı eşliğinde yürüdü. Bursa’da Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gönderilen binlerce Türk bayrağı vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar Türk bayraklarının yanı sıra zeytin dalı taşımayı ihmal etmedi.

Apartmanlarda oturanlar ise yürüyen gruba balkonlarından alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe vatandaşların yanı sıra, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı. Yürüyüşün ardından vatandaşlara seslenen Başkan Ayhan Yavuz, “Şehit ailelerimiz, vatandaşlarımız cephede savaşan Türk ordusuna destek vermek için buradayız. 7’den 70’e dualarla toplandık. Biz hepimiz askeriz. Bizim için Afrin, 2 günlük bir süreç ama sivillere zarar vermemek için, dünyaya ders verecek nitelikte bir operasyon düzenliyoruz. Sivillere zarar vermemek adına kendi askerimiz göğsünü siper ederek gidiyorlar. Tüm dualarımız onlarla beraber. Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlarımız var. Tüm Türkiye’nin gönlü rahat olsun. Askerimiz sıfır noktada elinden gelenin ötesini yapıyor” dedi.

Başkan Yavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına bayrak desteği için teşekkür etti. Mehter takımının konseri vatandaşları coşturdu.

(İsmet Biçen - Yakup Söylemez / İHA)