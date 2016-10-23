Tüketici Güven Endeksi'nin yakaladığı artış yönlü trend, faizlerdeki düşüş ve pazarın yukarı yönlü seyri, sıfır otomobil satışlarını da ateşledi. Türkiye pazarında önemli oranda pay sahibi olan yerli ve ithal otomobil markalarının rekabeti iyice artırması sonucu vatandaşların sıfır otomobillere yönelmesi ile ikinci el araçların yüzüne bakan olmadı. Sıfır otomobillerde sunulan 12 ay taksit ve yüzde ''0'' faizli 16 bin TL kredi avantajı, 2 yıl sınırsız kilometre ya da ''3 yıl veya 100 bin kilometre'' yeni araç garantisi ve 5 bin TL'ye varan indirimler, ikinci el pazarında satışların durmasına neden oldu.

Bursa Oto Pazarı'na ikinci el araçlarını satmak için getiren vatandaşlar, sıfır otomobillerdeki kampanyaların kendilerini etkilediğini söyleyerek, satış yapamamaktan dert yandı. Otomobil satıcısı Necati Bıyık, "Yıl sonu olduğundan dolayı ikinci el satışlarında yavaşlama var. Bunun da en büyük sebebi sıfır otomobiller için firmaların yapmış olduğu kampanyalar. İkinci elde durgunluk var” dedi.

Bir diğer ikinci el otomobil satıcısı Ruhi Tekin ise, “Şu an için ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş yok aksine yükselme var. 2 yıl öncesine göre ikinci el araçlarda yüzde 30'luk artış söz konusu. İkinci el araçlarda düşüş beklenmiyor” şeklinde konuştu.

Oto pazarına ikinci el araç almak için gelen Musa Yıldım da, “Biz vatandaşlar olarak araç sigortalarından dertliyiz. Sigorta fiyatları çok yüksek. Devletimizin bu duruma biran önce çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Burak Türker