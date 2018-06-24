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Sigara ağız sağlığına da zarar veriyor

Sigaranın sadece bütçeye değil bedene de zarar verdiğine dikkat çeken uzmanlar, sigara içenlerde görülen diş eti hastalıklarının yüzde 50’sinin sigaraya bağlı olduğunu söyledi.

Sigara ağız sağlığına da zarar veriyor

24 Haziran 2018 13:04

Sigaranın vücuda girmesiyle sistemik olarak ilk tahribatın ağız içerisinde gerçekleştiğini belirten Diş Hekimi Şiar Atmaca, kronik diş eti hastalığının tüm dişlerin kaybına kadar yol açabilecek bir problem olduğuna dikkat çekti. Atmaca, “Sigara içeriğindeki 4 binden fazla zararlı olduğu tespit edilen madde ağız kimyasında değişikliği tetikler. Yapılan tüm çalışmalar tütün mamullerinin kullanımının diş eti hastalıklarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri olabileceğini gösteriyor. Sigara içeriğindeki zararlı maddeler, diş eti savunma mekanizmasını yıkar, bakterilerle mücadelesi zayıflayan ağız florası sebebiyle diş taşı, plak oluşumu kolaylaşır. Tat alma duyusuna zarar verir” dedi.

’AĞIZ KANSERİ’ TEHLİKESİ VAR 

Yapılan diş tedavisi sonrasında sigara tüketiminin iyileşme sürecini olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Şiar Atmaca, “Keşke sigaranın zararları sadece bu saydıklarımızla kalsaydı. Ancak ağız kanseri ile karşı karşıya kalma riski de söz konusu. Ağız kanserinin belirtileri ise çiğneme, yutkunma zorluğu, tekrarlayan kanamalar, ağız içinde beyaz, kırmızı ve morumsu alanların oluştuğu renkleşmenin değişikliği, ağız ve boyun bölgesinde şişlik olarak sıralanabilir. Saydığımız bulguların görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurulmalıdır” diye konuştu.  

Etiketler: sigara

 

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