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'Sigara' cinayetinde tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak’ta işlettiği kıraathanede sigara içtiği iddiasıyla aralarında başlayan tartışmadan birkaç gün sonra Nevzat Temel’i öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sigara cinayetinde tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

16 Kasım 2016 12:27
'Sigara' cinayetinde tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi - Tıkla İzle

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Uğur Cem A. hazır bulundu. Hayatını kaybeden Nevzat Temel’in eşi Simge Temel ve ailesi de duruşmaya katılarak sanık hakkında şikayetçi oldu.

“Kasten Adam Öldürme” ve “Ruhsatsız Silah Taşıma” suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Uğur Cem A.’nın yargılanmasına devam edilirken, mahkeme heyeti Nevzat Temel’in hayatını kaybettiği olayın görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Olaydan birkaç gün önce Uğur Cem A.’nın işlettiği kıraathanede maktul Nevzat Temel’in sigara içtiğini anlatan tanık F.A., “Uğur da Nevzat ağabey de ikisi de arkadaşımdı. Beraber oyun oynuyorduk. Oyun bitti. Nevzat ağabey sobanın yanında sigara içiyordu. Uğur da ‘sigara yüzünden çok ceza yedim, ya balkonda ya da dışarıda iç’ dedi. O da bunun üzerine küfürler etmeye başladı. Ben de kolundan tutup götürdüm. Nevzat ağabey de ‘bana sigara içirmeyecek adamı’ diye küfür etti. 1 hafta falan önce olmuştu” diye konuştu.
Olay günü aracını park ettiği esnada silah sesi duyduğunu anlatan tanık E.Ö. ise, “Ben şahsı tanımıyorum. Ben olay yerinin sağ tarafında arabayı park ediyordum. Ateş sesi duydum. Kafayı çevirdim. Bir kişi yere düştü. Sonra kahvedekiler dışarı çıktı” dedi.

Tanık olarak dinlenen B.G. de “Maktulü de sanığı da tanırım. Ben berberlik yapıyorum. 3 el silah sesi duydum. Olay günü ben tıraşa hazırlanırken maktulü, benim dükkanın bulunduğu cepheden kaldırımdan biraz uzakta yürürken gördüm. Tıraşa başladığım esnada 3 el silah sesi duydum. Aynadan bakarken maktulün yere düştüğünü gördüm. Kendimi duvar tarafına attım. Nereden ateş edildiğini görmedim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık Uğur Cem A.’nın da işlediği suçun katalog suçlardan olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay geçmişi

28 Şubat 2016 tarihinde Kilimli ilçesi Köprübaşı mevkisinde meydana gelen olayda, Nevzat Temel, Uğur Cem A.'nın 10 metreden silahıyla ateş etmesi sonucu alnından ve belinden yaralanmıştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Temel, 112 ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Olaydan sonra firar eden Uğur Cem A. ise yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Onur Altındağ
ZONGULDAK 


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