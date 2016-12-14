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Sigara dumanıyla 9 bin liralık Milli Piyango bileti çaldı

İzmir’in Konak ilçesinde, Milli Piyango bileti satan kadının yüzüne sigara dumanı üfleyen şahıs, el çabukluğu ile yaklaşık 9 bin lira değerinde olan 500 bilet çaldı.

Sigara dumanıyla 9 bin liralık Milli Piyango bileti çaldı

14 Aralık 2016 16:47
Sigara dumanıyla 9 bin liralık Milli Piyango bileti çaldı - Tıkla İzle

Konak Meydanı’nda Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi 60 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi biletlerini satan bir çocuk annesi 39 yaşındaki Fadime Tün, her sabah olduğu gibi, dün saat 09.00 sıralarında tezgahını kurdu ve satışa başladı. Saat 11.00 sıralarında, yanına gelen 60 yaşlarında, kısa boylu bir erkek şahıs, Tün’den çok sayıda seri bilet istedi. Toplam bilet tutarı 300 lira olan biletleri alan kimliği belirsiz şahıs, parayı da Fadime Tün’e verdi. Tün, aldığı parayı tezgahın altına koyarken erkek şahıs bilet bayisi kadının yüzüne sigara dumanı üfledi. Fadime Tün, dumanın üflenmesi ile etrafını göremezken, kimliği belirsiz şahıs el çabukluğu ile paraların yanında olan 500’ü aşkın çeyrek, yarım ve tam bileti alıp kaçtı. Yüzüne üflenen duman sonrası kendine gelen Fadime Tün, kaçan şüpheliyi sonradan görürken, biletlerinin çalındığını fark edip durumu polise bildirdi. Polis hırsızlık ile ilgili soruşturma başlattı.

"9 BİN LİRA ZARARIM VAR"

İlk defa başına böyle bir hırsızlık olayının geldiğini belirten Fadime Tün, "Benden seri bilet istedi verdim. Biletlerin karşılığı olan 300 lirayı alıp tezgahın altına koyarken yüzüme duman üfledi. Ne olduğunu bilmiyorum gözüm görmedi bir süre kendimde değildim. Biletleri alıp kaçtı. Yaklaşık 9 bin liralık bilet çaldı benden. Geçimimi bu biletleri satarak sağlıyorum. Zaten işler kötü. Bu biletleri borç para ile almıştım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Çalan kişi paranın hayrını görmesin. Biletlerden kazanacağı para kefen parası olsun" dedi.

Ali Gözeten - Atakan Şen - Halil Karahan
 


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