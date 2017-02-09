Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Sigara içen kadınların bebekleri daha çok ölüyor

Sigara içen kadınların bebekleri daha çok ölüyor

Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, sigaranın bebek ölümlerini 2,5 kat artırdığını söyledi.

Sigara içen kadınların bebekleri daha çok ölüyor

09 Şubat 2017 13:15

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısyal bir açıklama yapan Dr. Fulya Gürkan, “Sigarayı bırakmak için en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır. Bir hastalık olarak kabul edilen sigarayı kişi kendi başına bırakamıyorsa, bir sigara bıraktırma polikliniğine müracaat etmelidir. Sigara bıraktırma polikliniğinde kendi kendine sigarayı bırakmada zorlanan kişilerde hekim nezaretinde bilimsel yöntemler uygulanmaktadır. Önceki yıllarda erkekler daha çok sigara içerken, artık kadınların oranı hızla yükselmektedir” dedi.

Sigara içen kadınların akciğer kanseri olma riskinin yanı sıra meme kanserine yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten Gürkan, “Ayrıca sigara kadınlarda doğum oranını azaltmakta, kısırlığa, düşüğe sebep olmakta, ölü doğumlara, cilt kırışıklıklarına, erken yaşlanmaya, menepoz döneminde kemik erimesi daha hızlı ve erken görülmesine sebebiyet vermektedir. Sigara içen gebelerde düşük doğum ağırlıklı bebek oranı daha fazla görülmektedir. Özellikle gebelikten önce mutlaka sigaranın bırakılması gerekiyor. Sigara içen bir kadının doğum kontrol hapı kullanması halinde felç ve kalp krizi riski daha fazla olmaktadır. Sigara içen kadınların ve gebelerin dünyaya getirdiği bebeklerin ‘beşik ölümü’ dediğimiz ölümleri 2,5 kat fazladır” diye konuştu.
Sigarayı bırakamayan tiryakilere tavsiyelerde bulunan Dr. Fulya Gürkan, “Sigarada zehirli 4000’den fazla kimyasal madde bulunduğu ve bunların 50 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğu ispatlanmıştır. Sigarayı bırakmaya hazırlanın. Sigarayı bırakamayacağınızı düşünmeyin ve kendinize bırakmak için bir gün belirleyip o günde bırakma konusunda kararlı olun. En çok zorlanacağınız süre 2-3 haftadır. Sigara bırakma yöntemleri ve sigara bırakma tedavisi için doktora danışın. Sigara bırakmada birkaç yöntem vardır. Kendi kendine bırakma, bilimsel açıdan tartışmalı tedaviler, tıbbi tedaviler. Sigarayı bırakma sebeplerini yazın ve her zaman görebileceğiniz yerlerde bulundurun. Sigarayı bıraktıktan sonra bol su için. Çay ve kahve sigara içmeyi hatırlatıyorsa, bu içeceklerin miktarını azaltın. Beklenmedik kötü olaylar sizi sigara içmeye itebilir. Bırakmaya çalıştığınız dönemde diğer bağımlıların çabalarınızı engellemesine izin vermeyin” dedi. 

Abdullah Çibir
 

Etiketler: bebek, sigara


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!