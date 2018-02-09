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Sigara içenleri bekleyen gizli tehlike: 'KOAH' | KOAH nedir? KOAH hastalığı nedir? KOAH belirtileri nelerdir?

KAOH hastalığı nedir? KAOH hastalığı belirtileri nelerdir? KAOH hastalığı neden olur? KAOH hastalığından nasıl uzak durulur? gibi sorular kullanıcılar tarafından merak edilmeye ve aranmaya başladı. İşte tüm sorularınız cevabı ve KAOH hastalığı hakkındaki detaylar...

Sigara içenleri bekleyen gizli tehlike: KOAH | KOAH nedir? KOAH hastalığı nedir? KOAH belirtileri nelerdir?

09 Şubat 2018 19:35

Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin civarında insanın sigara ve sigaraya bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybettiğini belirten Özel Esentepe Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Salim Çınar, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Dr. Salim Çınar, sigara ve alkolün bağışıklık sistemini zayıflatan ve hastalıklara karşı savunmasız bırakan etkilerinin olduğunu belirterek, "KOAH bir akciğer hastalığıdır. Etkin biçimde sigara kullanımı KOAH hastalığını tetikler. Öksürük, soluk darlığı, hırıltılı solunum gibi belirtileri vardır. KOAH hava yollarını daraltır ve akciğerlere daha az hava girmesine sebep olur. Sigaradan uzak durmak, çevresel ve mesleki sigaraya maruz kalmanın kontrolünün yapılması, bu hastalığı büyük ölçüde önler. Sigara kullanımı, bireysel olduğu kadar toplum sağlığı açısından önemli bir sorundur" dedi.

Sigarayı bırakmak için yapılması gerekenlere değinen Dr. Salim Çınar, "Sigara tansiyonu, kalp hızını, vücut hareketlerini hızlandırıyor. Mide ve bağırsak salgılarını artırıyor. İdrara çıkma isteğini artırıyor. Yani kısaca sigara uyarıcıdır. Sigarayı bırakmak için öncelikle gerekli hazırlık yapılmalı. İlk olarak buna beyinde başlayacak ve kendinize bir tarih belirleyeceksiniz. Bırakma esnasında sporla ilgilenebilir, çerez, çikolata gibi aperatifler tüketilebilir. Sosyal hayata daha aktif şekilde yönelebilir. Beynin başka şeylerle oyalamanız gerekmektedir” diye konuştu.

Son olarak, ülkemizde 3 milyondan fazla kişinin KOAH’lı olduğuna dikkat çeken Dr. Salim Çınar, insanların çok fazla önemsemediği bu sinsi hastalığa karşı, erken tanı ve müdahalenin önemli sonuçlar ortaya çıkardığını kaydederek, herhangi bir şikayet görülmesi durumunda vakit kaybetmeden doktora gidilmesi tavsiyesinde bulundu. 

 

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