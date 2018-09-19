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Sigara içerken canından oluyordu

Sigara içerken canından oluyordu
Sigara içerken canından oluyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'nci katın penceresinde sigara içerken dengesini kaybederek düşen Hacer S.(30) ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Hacer S., iddiaya göre oturduğu odasındaki pencereyi açıp sigaraya içmeye başladı. Bu sırada pencerede dengesini kaybeden Hacer S., metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen Hacer S. ağır yaralandı. 

Çığlık sesini duyan ailesi kadının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından genç kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yapılan kontrolde Hacer S.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  

Seyfettin Aras

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