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Sigara içme cinayetine 15 yıl hapis

Zonguldak’ta işlettiği kıraathanede sigara içtiği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Nevzat Temel’i tabanca ile ateş ederek ölümüne neden olan Uğur A.’ya 15 yıl hapis cezası verildi. Sanığa, ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Sigara içme cinayetine 15 yıl hapis

25 Ocak 2017 13:24

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur A. ile olayda yaşamını yitiren Nevzat Temel’in yakınları ve taraf avukatları katıldı. “Kasten adam öldürme”, “Ruhsatsız Silah Kullanma” suçlamalarıyla yargılanan Uğur A. hakkında savcılıkça hazırlanan mütalaada müebbet hapis cezası talep edildi.

Mütalaada ayrıca Nevzat Temel’in kıraathaneye alkollü şekilde gelip sigara içmesi ve alkollü olduğu iddiasının tahrik sebebi sayılabileceği, bu yüzden sanık Uğur A.’ya haksız tahrik hükümlerinin uygulanması talep edildi.
Yargılamayı tamamlayan mahkeme ise “Kasten adam öldürme” suçundan sanığa 15 yıl, “Ruhsatsız Silah Kullanma” suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

Etiketler: sigara içme cinayeti, Zonguldak


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