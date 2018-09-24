Sigara izmariti seyir halindeki kamyoneti yaktı

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Çevre Yolu Viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Türkyılmaz (20) idaresindeki hurda kağıt ve koli parçaları yüklü 52 BP 416 plakalı transit kamyonet, seyir halindeyken sigara izmaritinin atılması sonucu yangın çıktı.

Tutuşan kağıtlardan çıkan yangını fark eden bir başka araç sürücüsü kamyonet sürücüsünü uyardı. Okan Türkyılmaz aracını durdurarak kendini dışarı atıp yardım istedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Daha sonra kamyonet çekiciye yüklenerek yangın mahallinden kaldırılmak istendi. Çekici seyir halindeyken bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle kamyonetten duman yükselmeye başladı. Çekiciyi durduran sürücü üzerindeki kamyoneti indirerek itfaiyeye haber verdi. Yeniden gelen itfaiye ekipleri yangına su sıkarak müdahale etti. İtfaiye ekipleri kamyonetin kasasını keserek kağıtların kamyonetten boşaltılmasını sağladı sonrasında da soğutma çalışması yaptı.

Kamyonet sürücüsü Okan Türkyılmaz, atılan sigara izmaritinin aracını yaktığını söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Muhammer Ay

