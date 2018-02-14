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Sigara kaçakçıları bu otomobilden sağ çıktı

Kahramanmaraş’ta polisle arasında kovalamaca yaşanan sigara kaçakçıları otomobilleriyle takla attı. Sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Sigara kaçakçıları bu otomobilden sağ çıktı

14 Şubat 2018 03:36
Sigara kaçakçıları bu otomobilden sağ çıktı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigarayla mücadele kapsamında iki ayrı otomobile operasyon yaptı. Operasyon kapsamında takibe alınan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Hacı Mehmet M., Yusuf S. ve Abdi N. kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Takla atan otomobil çekici yardımıyla emniyet garajına çekildi. Polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 6 bin 800 paket kaçak sigara bulundu. Diğer otomobilde yapılan aramada ise, bin 50 paket sigara ele geçirildi.

Her iki operasyonda toplamda 7 bin 850 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulurken, gözaltına alınan Mahmut Z. ve Nihat D., Hacı Mehmet M., Yusuf S. ve Abdi N. sorgulanmak üzere emniyete  

 

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