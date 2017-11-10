Diğer
Kategoriler

Sigara kaçakçılığı zanlısı 12 kişi tutuklandı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak sigara ve içki operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 12'si mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sigara kaçakçılığı zanlısı 12 kişi tutuklandı

10 Kasım 2017 18:30

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren çalışma sonucu içki ve sigara kaçakçılarına yönelik 3 gün önce Samsun merkezli Bafra ve Kavak ilçeleri ile Rize, Artvin Hopa, Ordu ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında toplam 17 kişi gözaltına alınmıştı. Şanlıurfa'da gözaltına alınan bir kişi ifadesi SEGBİS ile alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bafra'da hastalığından dolayı hastanede tedavisi süren bir kişinin de ifadesi hastanede alındı ve serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 15 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 12 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Muhammer Ay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç